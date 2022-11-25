Древние греки приписывали оливковому дереву божественное происхождение. И не зря: ведь его плоды несут в себе множество полезных свойств.

Во-первых, этот продукт — рекордсмен по снижению уровня холестерина. А значит, он незаменим для профилактики атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Альцгеймера и других недугов.

Еще одно лечебное свойство оливкового масла — оно обладает противовоспалительным эффектом, а значит крайне полезно при любом воспалении в организме: начиная от ангины и заболевании десен, и заканчивая тромбофлебитом, язвой желудка или, скажем, половыми инфекциями. Кстати именно поэтому в лечебной диете стол 1, которую врачи прописывают при язве желудка, оливковое масло играет ключевую роль.

В оливковом масле содержатся особо ценные олеиновая и линолиновая кислоты, а также витамины А, D, Е, К. В основном именно этот набор и обеспечивает лечебные свойства оливкового масла.

Среди которых:

нормализация процесса пищеварения, профилактика и лечение большинства заболеваний ЖКТ;

повышение иммунных функций;

замедления процесса старения тканей и органов (за счет большого количества антиоксидантов, которые содержатся в оливковом масле);

улучшение умственной деятельности, укрепление памяти, эффективная профилактика нервных расстройств;

активное участие в скорейшем заживлении ран и травм;

защита слизистой желудка от возникновения язв;

укрепление костной ткани;

эффективная профилактика онкологических заболеваний;

Не лишним будет упомянуть, что лечебные свойства оливкового масла сослужат хорошую службу беременным женщинам. Польза обеспечивается благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жирных кислот, которые участвуют в формировании мозга будущего ребенка, а также его нервной системы.