Норвегия намерена выделить $15 млн на обучение украинских солдат в ЕС

Власти Норвегии выделить $15 миллионов на обучение украинских солдат на территории Евросоюза.

25 ноября пресс-служба Министерства обороны Норвегии сообщило о том, что из бюджета страны на обучение украинских военнослужащих на территории Европейского союза будет направлено практически 15 миллионов долларов.

В ведомстве добавили, что Норвегия также примет участие в финансировании предложения Эстонии по передаче Украине полевых госпиталей, на что планируется потратить 4,5 миллиона долларов и ещё 3 миллиона на выделение Киеву 5 медицинских автобусов.