Норвегия намерена выделить $15 млн на обучение украинских солдат в ЕС
2022-11-25 16:29
Власти Норвегии выделить $15 миллионов на обучение украинских солдат на территории Евросоюза.
25 ноября пресс-служба Министерства обороны Норвегии сообщило о том, что из бюджета страны на обучение украинских военнослужащих на территории Европейского союза будет направлено практически 15 миллионов долларов.
В ведомстве добавили, что Норвегия также примет участие в финансировании предложения Эстонии по передаче Украине полевых госпиталей, на что планируется потратить 4,5 миллиона долларов и ещё 3 миллиона на выделение Киеву 5 медицинских автобусов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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