Названо слово года по версии словаря Merriam-Webster
2022-11-29 00:04
Словом года по версии словаря Merriam-Webster в английском языке стало «газлайтинг».
Оно обозначает психологические манипуляции, вводящие человека в заблуждение и заставляющие усомниться в правильности собственных мыслей.
По информации Merriam-Webster, в 2022 году количество поисковых запросов по этому слову увеличилось на 1740%.
Составители словаря считают, что это связано с многочисленными фейковыми новостями, дипфеками и теориями заговора.
Опубликовано: Светлана Репина
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