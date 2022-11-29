Названо слово года по версии словаря Merriam-Webster

Словом года по версии словаря Merriam-Webster в английском языке стало «газлайтинг».

Оно обозначает психологические манипуляции, вводящие человека в заблуждение и заставляющие усомниться в правильности собственных мыслей.

По информации Merriam-Webster, в 2022 году количество поисковых запросов по этому слову увеличилось на 1740%.

Составители словаря считают, что это связано с многочисленными фейковыми новостями, дипфеками и теориями заговора.