Белый дом работает над поставками Украине оборудование для энергосетей

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США ведут напряженную работу с союзниками для организации поставок оборудования для энергосетей на Украину.

Он отметил, что это необходимо для восстановления энергосетей, пострадавших в результате ракетных ударов.

Кирби пояснил, что речь идет о запчастях, трансформаторах, материалах, необходимых для возобновления работы сетей.

По его словам, поставки будут частично организованы из США, но многие виды оборудования придется находить в других странах.