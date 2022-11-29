Белый дом работает над поставками Украине оборудование для энергосетей
2022-11-29 00:25
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США ведут напряженную работу с союзниками для организации поставок оборудования для энергосетей на Украину.
Он отметил, что это необходимо для восстановления энергосетей, пострадавших в результате ракетных ударов.
Кирби пояснил, что речь идет о запчастях, трансформаторах, материалах, необходимых для возобновления работы сетей.
По его словам, поставки будут частично организованы из США, но многие виды оборудования придется находить в других странах.
Опубликовано: Светлана Репина
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