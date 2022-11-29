Турция требует от Финляндии и Швеции новых шагов для вступления в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндии и Швеции необходимо предпринять дополнительные шаги для вступления в НАТО.

Он отметил, что в целом переговоры по этому вопросу идут позитивно. Однако двум странам следует выполнить меморандум, подписанный с Турцией.

Чавушоглу подчеркнул, что в большей степени это требование относится к Швеции.

Он также рассказал, что планируется встретиться с коллегами из Скандинавских стран в Бухаресте.