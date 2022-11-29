Турция требует от Финляндии и Швеции новых шагов для вступления в НАТО
2022-11-29 00:35
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндии и Швеции необходимо предпринять дополнительные шаги для вступления в НАТО.
Он отметил, что в целом переговоры по этому вопросу идут позитивно. Однако двум странам следует выполнить меморандум, подписанный с Турцией.
Чавушоглу подчеркнул, что в большей степени это требование относится к Швеции.
Он также рассказал, что планируется встретиться с коллегами из Скандинавских стран в Бухаресте.
Опубликовано: Светлана Репина
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