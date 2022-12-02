Глюкозу осудили за съемки в откровенной фотосессии
2022-12-02 15:52
Глюкоза снялась в нижнем белье, что не оценили ее поклонники. Некоторые из них осудили артистку за слишком откровенные снимки.
Исполнительницу Наталью Чистякову-Ионову (Глюкоза) раскритиковали за съемки в откровенной фотосессии.
Певица продемонстрировала в своих соцсетях бекстейдж с недавней съемки в откровенном образе.
На фото артистка предстала в нижнем белье и распахнутом пальто, о чем сообщает "Readovka.news".
Некоторые подписчики знаменитости не оценили работу артистки, высказавшись, что выглядит это некрасиво.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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