Уинслент получила психологическую травму на съемках Титаника

Съемки в легендарной картине "Титаник" дорого обошлись Кэйт Уинслент. Актриса получила психологическую травму.

Съемки в картине "Титаник" нанесли актрисе Кейт Уинслет психологическую травму, о чем режиссер легендарного фильма Джеймс Кэмерон.

Уинслет было 22 года, когда снимался "Титаник". Кэмерон утверждает, что актрису шокировали масштаб производства, а также ее ответственность в этом проекте.

Уинслент и Кэмерон все же продолжили сотрудничество на съемках другой картины режиссера "Аватар: Путь воды".

Уинслет признавалась, что когда снимался "Титаник", Кэмерон был несдержанным и вызывал у нее страх.

На участие в сиквеле "Аватара" знаменитость согласилась, так как режиссер стал гораздо спокойнее.