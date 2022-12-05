Уинслент получила психологическую травму на съемках Титаника
Съемки в легендарной картине "Титаник" дорого обошлись Кэйт Уинслент. Актриса получила психологическую травму.
Съемки в картине "Титаник" нанесли актрисе Кейт Уинслет психологическую травму, о чем режиссер легендарного фильма Джеймс Кэмерон.
Уинслет было 22 года, когда снимался "Титаник". Кэмерон утверждает, что актрису шокировали масштаб производства, а также ее ответственность в этом проекте.
Уинслент и Кэмерон все же продолжили сотрудничество на съемках другой картины режиссера "Аватар: Путь воды".
Уинслет признавалась, что когда снимался "Титаник", Кэмерон был несдержанным и вызывал у нее страх.
На участие в сиквеле "Аватара" знаменитость согласилась, так как режиссер стал гораздо спокойнее.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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