Запашный назвал Лепса героем дня после драки певца в Питере
2022-12-05 14:22
Дрессировщик Эдгард Запашный назвал Григория Лепса героем дня, выложив в своем Телеграм-канале видео драки певца в одном из питерских баров.
Эдгард Запашный высказался по поводу скандала вокруг исполнителя Григория Лепса.
Дрессировщик назвал "героем дня" певца, который вступил в пьяную драку в Санкт-Петербурге.
Дрессировщик опубликовал ролик с происшествием в Телеграм-канале.
3 декабря Лепс был в ударе. Сначала певец давал концерт в северной столице России, когда вдруг швырнул микрофон, очки и скрылся за кулисами.
Этого артисту показалось мало и он решил побить посетителя местного бара, куда отправился отдохнуть после выступления.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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