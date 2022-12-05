Запашный назвал Лепса героем дня после драки певца в Питере

Дрессировщик Эдгард Запашный назвал Григория Лепса героем дня, выложив в своем Телеграм-канале видео драки певца в одном из питерских баров.

Эдгард Запашный высказался по поводу скандала вокруг исполнителя Григория Лепса.

Дрессировщик назвал "героем дня" певца, который вступил в пьяную драку в Санкт-Петербурге.

Дрессировщик опубликовал ролик с происшествием в Телеграм-канале.

3 декабря Лепс был в ударе. Сначала певец давал концерт в северной столице России, когда вдруг швырнул микрофон, очки и скрылся за кулисами.

Этого артисту показалось мало и он решил побить посетителя местного бара, куда отправился отдохнуть после выступления.