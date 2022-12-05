Кадыров посвятил стихотворение Зеленскому, прогнозируя ему «гибель в неволе»

5 декабря Рамзан Кадыров опубликовал стих, который посвящён деятельности Владимира Зеленского в условиях российской спецоперации.

В понедельник Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, которая оказалось собственноручно написанным стихотворением. В стихе Кадыров утверждает, что Зеленский "как алколик" склонен впадать в бредовые состояния и подражает американским генералам, часть из которых ходит в юбках из-за своей сексуальной ориентации.

Также Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в конце СВО Владимир Зеленский "сгинет в неволе", завершив свою "позорную" жизнь в тюрьме.