Кадыров посвятил стихотворение Зеленскому, прогнозируя ему «гибель в неволе»
2022-12-05 15:29
5 декабря Рамзан Кадыров опубликовал стих, который посвящён деятельности Владимира Зеленского в условиях российской спецоперации.
В понедельник Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, которая оказалось собственноручно написанным стихотворением. В стихе Кадыров утверждает, что Зеленский "как алколик" склонен впадать в бредовые состояния и подражает американским генералам, часть из которых ходит в юбках из-за своей сексуальной ориентации.
Также Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в конце СВО Владимир Зеленский "сгинет в неволе", завершив свою "позорную" жизнь в тюрьме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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