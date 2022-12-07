Путин заявил о нарастании ядерной угрозы в мире

Президент России Владимир Путин высказался о нарастании ядерной угрозы в мире.

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что в мире нарастает вероятность ядерной угрозы.

При этом президент России отметил, что РФ рассматривает ядерное оружие исключительно в качестве средства защиты.

"Стратегия наша применения средств защиты — а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения — она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара", - сказал Путин.