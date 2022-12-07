Путин заявил о нарастании ядерной угрозы в мире
2022-12-07 19:21
Президент России Владимир Путин высказался о нарастании ядерной угрозы в мире.
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что в мире нарастает вероятность ядерной угрозы.
При этом президент России отметил, что РФ рассматривает ядерное оружие исключительно в качестве средства защиты.
"Стратегия наша применения средств защиты — а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения — она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара", - сказал Путин.
Опубликовано: Николай Скира
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