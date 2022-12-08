После драки в парламенте Турции один из депутатов находится в критическом состоянии

Во вторник, 6 декабря в парламенте Турции вспыхнула драка во время дебатов по бюджету. Один из политиков, Хусейн Орс, страдающий от проблем с сердцем, получил удар по голове.

Мужчину доставили в больницу, где он находится в критическом состоянии в реанимационном отделении.

Как сообщает портал BalkanInsight, 6 декабря в парламенте Турции вспыхнула потасовка. Депутаты вели напряженные дебаты по госбюджету на 2023 год.

Во время драки десятка депутатов Хусейн Эрс, депутат от "Хорошей партии", был избит депутатом Зафером Исиком от ПСР (Партии справедливости и развития, к которой принадлежит президент Эрдоган — ред.). Орс страдает от проблем с сердцем, и ему имплантирован кардиостимулятор.

Кроме того, как сообщил euronews.com со ссылкой на информацию агентств AF и AFP, состояние политика ухудшилось после удара по голове.

"В больнице была проведена дефибрилляция сердца", — сказал один из депутатов.

BalkanInsight сообщает, что состояние мужчины остается критическим. Орс находится в реанимации.

Как отмечает euronews.com, напряженность в турецкой политике нарастает в связи с намеченными на июнь президентскими и парламентскими выборами.