Подольская рассказала о половом воспитании сыновей Артемия и Ивана

Наталья Подольская доверила вопросы полового воспитания своих сыновей Артемия и Ивана отцу мальчиков Владимиру Преснякову, который отлично справляется с этой задачей.

Певица Подольская доверяет вопросы полового воспитания детей мужу Владимиру Преснякову. Она убеждена, что мужчина справится с этим значительно лучше, чем она.

Владимир говорит на темы полового воспитания со старшим наследником Артемием откровенно.

Музыкант научил сына называть вещи своими именами, общаясь на данную тему очень спокойно, не стесняясь.