Песков: Путин вручил медаль за героизм осуждённому из ЧВК «Вагнер»

Дмитрий Песков утверждает, что экс-заключённый, принимающий участие в спецоперации в составе ЧВК "Вагнер", удостоился награды за героизм из рук Владимира Путина.

27 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публично заявил, что накануне Владимир Путин лично наградил представителя частной военной кампании "Wagner Group" Айка Гаспаряна за мужество и героизм, проявленные им во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации.

По данным ряда отечественных СМИ, Гаспарян является бывшим заключённым и стал добровольным участником СВО, получив приглашение в "Группу Вагнера".