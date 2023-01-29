Глава МИД Ирана: страна не откажется от развития мирного атома из-за нападения на объекты Минобороны
2023-01-29 18:10
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что атака на военные объекты страны не изменит ее планов по развитию мирного атома.
По его словам, нападение было трусливым шагом, направленным на ослабление безопасности Ирана.
Министр подчеркнул, что этот никак не повлияет на планы иранских ученых по развитию мирного атома.
Ранее стало известно об атаке беспилотников на военное предприятие в иранском городе Исфахан.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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