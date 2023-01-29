В Южном Судане не собираются слушать Папу Римского и продолжат наказывать за гомосексуализм

Власти Южного Судана не потерпят гомосексуализма. Об этом заявил министр информации Майкл Макуэй Люэт в преддверии предстоящего визита Папы Римского Франциска 3-5 февраля.

Таким образом, он прокомментировал слова Папы о том, что гомосексуальность не является преступлением и наказание за него несправедливо. Однако Франциск подчеркнул, что гомосексуальность - это грех.

"Если папа придет сюда и скажет нам, что однополые браки и гомосексуализм узаконены, мы скажем нет", - заявил министр, слова которого цитирует местное радио Tamazuj.

Он добавил, что однополые браки нечестивы.

Ранее в интервью Associated Press Франциск признал, что некоторые католические епископы в некоторых частях мира поддерживают законы, криминализирующие гомосексуальность и дискриминирующие гомосексуалистов.

По его мнению, такие епископы должны пройти процесс обращения. Папа также указал, что гомосексуализм является грехом.