Шура не общался со своим младшим братом Михаилом 26 лет

Известный исполнитель Шура на протяжении многих лет не общался ни со своей матерью, ни с братом. Видимо, те были категорически против сценического образа своего близкого родственника.

Долгие годы Шура не общался с самыми близкими людьми - братом и мамой. Позднее ему все же удалось наладить отношения с родными.

Причиной разногласий родственников стал квартирный вопрос. Чтобы платить меньше за коммунальные услуги, мать выписала сына-артиста с жилплощади, не поставив того в известность.

С младшим братом Михаилом Шура также помирился. 26 лет они не общались.