Шура не общался со своим младшим братом Михаилом 26 лет
2023-01-30 08:12
Известный исполнитель Шура на протяжении многих лет не общался ни со своей матерью, ни с братом. Видимо, те были категорически против сценического образа своего близкого родственника.
Долгие годы Шура не общался с самыми близкими людьми - братом и мамой. Позднее ему все же удалось наладить отношения с родными.
Причиной разногласий родственников стал квартирный вопрос. Чтобы платить меньше за коммунальные услуги, мать выписала сына-артиста с жилплощади, не поставив того в известность.
С младшим братом Михаилом Шура также помирился. 26 лет они не общались.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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