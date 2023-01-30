Экс-президент Украины Ющенко: Президента Польши Леха Качиньского убили русские

Шокирующие и непонятные слова прозвучали во время интервью, которое бывший президент Украины Виктор Ющенко дал журналисту Дмитрию Гордону, сообщает портал DoRzeczy.

На вопрос, был ли президент Польши Лех Качиньски убит россиянами, Ющенко ответил: "Я в этом уверен. Я недавно был на его могиле. Я думаю, что поляки его недооценили. Он был умным президентом, который всегда смотрел вперед".

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился погибла президентский самолет. В результате была убита вся польская делегация, в том числе президент Лех Качиньски, первая леди Мария Качиньска и еще 94 представителя польской элиты.

В конце прошлого года польский телеканал TVN24 сообщил, что назначенная Генпрокуратурой группа экспертов не обнаружила следов взрыва на телах жертв смоленского авиакатастрофы. Телеканал обнародовал выводы экспертного заключения, подготовленного международными специалистами.

В 2020 году была назначена группа из 16 судебно-медицинских экспертов из Швейцарии, Португалии, Дании, Франции и Польши. Экспертам предстояло осмотреть и провести вскрытие эксгумированных трупов 83 жертв катастрофы, проанализировать медицинскую документацию и на основании этого выдать заключение.

По данным журналистов, заключение была готова 20 сентября того же года, но прокуратура не решилась его обнародовать.