Захарова: если бы посол США столкнулась с тем, что думает о ее стране народ России, ей бы не поздоровилось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия сделала все возможное для безопасного прибытия в страну посла США Линн Трейси.

По ее словам, обеспечить безопасность было непросто, поскольку у россиян есть определенный гнев в отношении США.

Захарова сказала, что если бы Трейси столкнулась с тем, что на самом деле думают о США россияне, ей бы не поздоровилось.

Она также уточнила, что главная задача нового посла заключается в том, чтобы еще больше не испортить отношения между странами.