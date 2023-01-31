Мэрилина Мэнсона обвиняют в изнасиловании подростка

Исполнителя Мэрилина Мэнсона обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, которой он пригрозил, что убьет ее родных, если она расскажет о преступлении.

Речь идет о концерте в 1995 году, когда Мэрилин Мэнсон пригласил двух 16-летних девочек к себе в автобус, где изнасиловал их.

После он выкинул подростков из транспорта, пригрозив, что убьет их родных, если те обмолвятся о случившемся.

Артист не успокоился и названивал одной из девочек, требуя ее присылать ему свои фото в обнаженном виде, брал ее на мероприятия, после которых вновь совершал насильственные действия над несчастной.

Жертва призналась, что у нее начались проблемы с алкоголем и наркотиками после случившегося.