Конституционный суд Португалии признал эвтаназию незаконной

Закон, легализующий эвтаназию, несовместим с конституцией Португалии, постановил местный конституционный суд 30 января.

Суд указал, что документ "содержит противоречивые толкования" положений о так называемой помощи в смерти. В декабре прошлого года закон был принят португальской Ассамблеей Республики (местным парламентом).

Председатель Конституционного суда Португалии Жоао Кауперс заявил, что постановление является неточным, когда речь идет о людях, которые могут быть допущены к эвтаназии. Он пояснил, что не было четкого указания на условия, при которых гражданам может быть разрешено «извлекать выгоду» из этого вида убийства.

Во вторник агентство KAI напомнило, что в начале января этого года президент страны Марсело Ребелу де Соуза передал в Конституционный суд закон, легализующий эвтаназию. Парламент принял документ 9 декабря 2022 года голосами правящей Социалистической партии при поддержке леволиберальных оппозиционных групп.

Впервые однопалатный парламент Португалии — Ассамблея Республики — проголосовал в ноябре 2021 года за легализацию эвтаназии в стране. Таким образом, Португалия присоединилась к небольшой группе европейских стран, где эвтаназия узаконена, то есть к Испании, Бельгии, Нидерландам и Люксембургу.

По предположениям, новый португальский закон должен был прояснить обстоятельства, при которых врачи могут "помочь" пациентам с "тяжелыми, неизлечимыми и необратимыми" заболеваниями, которые хотят покончить с собой.