Эрнст оштрафовал Урганта за участие в вечеринке в Дубае

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не только осудил Ивана Урганта за участие в вечеринке олигарха-афериста Михаила Баракина, но и оштрафовал ведущего.

Иван Ургант "возродил" свое шоу "Вечерний Ургант" на вечеринке олигарха-афериста Михаила Баракина в Дубае, чем был очень недоволен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Глава вещателя оштрафовал ведущего за использование интеллектуальной собственности канала.

Примечательно, что на этом же празднике в честь "сомнительной личности" выступал и Филипп Киркоров.