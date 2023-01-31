Эрнст оштрафовал Урганта за участие в вечеринке в Дубае
2023-01-31 12:41
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не только осудил Ивана Урганта за участие в вечеринке олигарха-афериста Михаила Баракина, но и оштрафовал ведущего.
Иван Ургант "возродил" свое шоу "Вечерний Ургант" на вечеринке олигарха-афериста Михаила Баракина в Дубае, чем был очень недоволен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Глава вещателя оштрафовал ведущего за использование интеллектуальной собственности канала.
Примечательно, что на этом же празднике в честь "сомнительной личности" выступал и Филипп Киркоров.
Опубликовано: Наталья Гончарова