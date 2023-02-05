Bloomberg: из-за «гонки субсидий» между ЕС и США может начаться трансатлантическая торговая война

Агентство Bloomberg сообщает, что власти стран Евросоюза могут принять те же протекционные меры, которые были приняты в США.

Речь идет об американском законе о стимулировании экологически чистой промышленности, по которому на поддержку местных предприятий будет выделено 500 млрд долларов бюджетных средств, а бизнес получит налоговые льготы.

Если в ЕС будут приняты аналогичные меры, может начатья трансатлантическая торговая война, которая навредит обеим сторонам.

В Евросоюзе уже представили пакет мер, который включает выделение финансовой помощи из общеевропейских фондов на финансирование проектов в сфере «зеленой энергетики».