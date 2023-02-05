Fox News: США ждут серьезные проблемы в случае противостояния с Китаем из-за Тайваня
Телеканал Fox News сообщает, что США столкнутся с серьезными проблемами, если придется противостоять Китаю на Тайване.
Сообщается, что за последние 20лет Китай существенно нарастил морские, воздушные, кибернетические, ракетные и космические возможности.
Преимуществом Китая станет и оперативная мобилизация местных сил, чем не могут похвастаться Соединенные Штаты.
Военные эксперты считают, что противостояние между Китаем и США может начаться в 2025 году, но не берутся предсказывать исход такого столкновения.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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