Fox News: США ждут серьезные проблемы в случае противостояния с Китаем из-за Тайваня

Телеканал Fox News сообщает, что США столкнутся с серьезными проблемами, если придется противостоять Китаю на Тайване.

Сообщается, что за последние 20лет Китай существенно нарастил морские, воздушные, кибернетические, ракетные и космические возможности.

Преимуществом Китая станет и оперативная мобилизация местных сил, чем не могут похвастаться Соединенные Штаты.

Военные эксперты считают, что противостояние между Китаем и США может начаться в 2025 году, но не берутся предсказывать исход такого столкновения.