Бейонсе получила сразу 33 статуэтки Грэмми, побив рекорд за всю историю проведения музыкальной премии
2023-02-06 09:48
Известная американская исполнительница Бейонсе Ноулз стала обладательницей сразу 33 статуэток "Грэмми", чего ранее не удавалось ни одному музыканту.
Американская певица Бейонсе, став победительницей сразу 33 номинациях "Грэмми", побила исторический рекорд, о чем сообщили организаторы престижной церемонии.
Певица победила в номинации "Лучший танцевальный / электронный альбом" с альбомом RENAISSANCE, став рекордсменом музыкальной премии.
65-я церемония "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе.
До Бейонсе рекордсменом премии по количеству наград был дирижер Георгу Шолти. Он получил 32 статуэтки.
Опубликовано: Наталья Гончарова