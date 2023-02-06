Чили охвачена смертоносными лесными пожарами, которые унесли 24 жизни

Согласно новому отчету, опубликованному властями в воскресенье, 5 февраля, многочисленные лесные пожары, которые продолжают бушевать в центральной части Чили, унесли жизни 24 человек, а 1182 человека получили ранения.

Власти заявили, что пожары в условиях сильного ветра и температуры выше 40 градусов по Цельсию, опустошили около 270 000 гектаров и уничтожили 1081 дом за пять дней.

Санта-Хуана, Пурен и Томе, к северу от Консепсьона, стали эпицентрами пожаров.

По данным Национальной службы предотвращения и реагирования на стихийные бедствия (Senapred), зафиксировано 283 активных возгорания, в том числе 71 неконтролируемый.