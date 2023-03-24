Гуф отменил свои российские выступления из-за плохого самочувствия

Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в российской столице, запланированный на 25 марта. Артист, сославшись на проблемы со здоровьем, перенес мероприятие на 19 мая текущего года.

Супруга Рэпера Гуфа Юлия Королева объяснила в социальных сетях, по какой причине выступление ее мужа в Москве переносится.

Алексей Долматов (настоящее имя певца) будет восстанавливаться как в физическом плане, так и в моральном.

Ранее артист размещал в Сети странные видео. Так, на одном он показал на отдыхе свою рыдающую жену, умоляющую его вернуть паспорт, чтобы она могла вернуться с дочкой в РФ.

В ролике избранница музыканта обвиняет его в том, что он без сил из-за того, что подсел на наркотики.