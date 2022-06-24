На Ямале горит пассажирский поезд с десятками людей

На полуострове Ямал загорелся один вагонов пассажирского поезда, в котором находились люди.

На полуострове Ямал загорелся один из вагонов пассажирского поезда, который должен был следовать из Уренгоя в Оренбург.

Как сообщает местная транспортная прокуратура, возгорание случилось в 13 вагоне поезда.

На момент фиксации пожара в нем находились 13 пассажиров, а в самом поезде еще несколько десятков человек.

Происшествие случилось на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2. Всех людей удалось эвакуировать, а возгорание ликвидировать.

На данный момент нет информации о пострадавших, а возможной причиной ЧП называется поджог.