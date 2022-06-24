На Ямале горит пассажирский поезд с десятками людей
На полуострове Ямал загорелся один вагонов пассажирского поезда, в котором находились люди.
На полуострове Ямал загорелся один из вагонов пассажирского поезда, который должен был следовать из Уренгоя в Оренбург.
Как сообщает местная транспортная прокуратура, возгорание случилось в 13 вагоне поезда.
На момент фиксации пожара в нем находились 13 пассажиров, а в самом поезде еще несколько десятков человек.
Происшествие случилось на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2. Всех людей удалось эвакуировать, а возгорание ликвидировать.
На данный момент нет информации о пострадавших, а возможной причиной ЧП называется поджог.
Опубликовано: Николай Скира
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