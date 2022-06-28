С начала специальной военной операции в ДНР погибло 199 человек из них 12 детей
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире ТК "Майор и генерал" о жертвах обстрелов ВСУ в республики с начала СВО.
По его словам с начала специальной военной операции 24 февраля в ДНР погибло 199 человек из них 12 детей.
«Более тысячи человек раненых за это период», - подчеркнул Пушилин.
Медучреждения ДНР с помощью российских коллег и неравнодушных людей оказывают всевозможную помощь жертвам обстрелов ВСУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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