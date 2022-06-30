Киркоров отказался от любимого бренда Dolce & Gabbana навсегда

Филипп Киркоров славится своей любовью наряжаться. К одежде Dolce & Gabbana поп-король российской сцены испытывал особое отношение. В свете событий певцу пришлось отказаться от любимого бренда.

Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров принял непростое решение. Он прекратил "всякие отношения" с покинувшим Россию брендом Dolce & Gabbana. Артист уверен, что итальянский дом моды "неправильно себя ведет" по отношению к российскому государству.

Такой информацией поп-король поделился во время паблик-тока о моде, который транслировался и у него в соцсетях.

Я сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!

Напомним, что долгие годы Киркоров был фанатом бренда с мировым именем, спуская на предметы гардероба Dolce & Gabbana миллионы, посещая модные показы в Италии.

Ранее сообщалось, что на первый юбилей в жизни сына Филиппа Бедросовича Мартина пришла Ани Лорак, которую сейчас нигде не встретить. Певица пропала с экранов, не даёт концерты после того, как было объявлено о спецоперации в Украине.

Свою позицию относительно проводимой спецоперации РФ в Украине исполнительница не высказывала, из-за чего подверглась критике со стороны своих украинских коллег.

Андрей Данилко высказался в защиту своей соотечественницы, предположив, что Ани Лорак испытывает страх.