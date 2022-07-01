Новая избранница Шаляпина пережила клиническую смерть

Новая возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан призналась, что пережила клиническую смерть.

Новая, "достаточно молодая" возлюбленная популярного российского исполнителя Прохора Шаляпина Ольга Сан рассказала о том, что пережила клиническую смерть. Об этом она сообщила в эфире программы на Ютуб-канале "Music Box Gold".

До того как у Ольги наступила клиническая смерть, она попадала в несколько аварий на дороге. Последнее дорожное происшествие очень негативно сказалось на здоровье молодой женщины.

Авария произошла в период проведения кастинга передачи "Битва экстрасенсов". Тогда Сан считала, что обладает сверхъестественными способностями. Она намеревалась попасть на телевидение, выступая специалистом в скандальном шоу "Дом-2".

Прохор Шаляпин полгода назад пережил смерть экс-супруги Татьяны Дэвис. После чего музыкант решил двигаться дальше.

Сама Сан вдаваться в детали страшного инцидента не стала, сообщив, что боится вспоминать и сегодня не готова рассказывать о несчастном случае.

Напомним, что у любвеобильного Шаляпина было много пассий. В большинстве это были женщины гораздо старше его. Среди возлюбленных певца числятся поэтесса Алла Пеняева, которой за 70, 66-летняя бизнесвумен Лариса Капенкина.

Ольге Сан всего 35 лет. По меркам любителя пожилых дам, это очень молодая женщина.