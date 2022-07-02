Премьер-министр Болгарии Петков отказался изменить решение о высылке 70 российских дипломатов

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что не изменит решение об экстрадиции 70 российских дипломатов. Тем самым он отверг ультиматум Москвы, сообщает портал The Sofia Globe.

В четверг, 30 июня МИД Болгарии сообщил, что посол России в Софии Элеонора Митрофанова распространила ноту, в которой "в ультимативной форме потребовала от правительства Болгарии к полудню 1 июля отозвать решение о выдворении дипломаты посольства России в Софии, которые признаны персонами нон грата".

По сообщению МИД Болгарии, Митрофанова заявила, что если болгарские власти не отреагируют положительно на ультиматум, Москва может принять решение о закрытии посольства России в Болгарии.

Однако правительство Болгарии заявило, что не изменит своего решения.

"Мы не позволим иностранным дипломатам выдвигать ультиматум болгарскому государству. Наши дипломатические отношения должны быть продолжены. Но ни одна страна не должна думать, что какой-то дипломат может выдвинуть ультиматум независимой и свободной Болгарии", — заявил премьер-министр Кирилл Петков и призвал правительство России отказаться от поставленного условия.

Евросоюз поддержал в этом вопросе правительство в Софии, назвав российский ультиматум "неоправданным".

В пятницу Элеонора Митрофанова заявила, что "к сожалению российское обращение в МИД Болгарии было проигнорировано".

"Я намерена оперативно довести до властей моей страны вопрос о закрытии российского посольства в Болгарии, что неизбежно будет означать закрытие болгарской дипмиссии в Москве", — подчеркнула она.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству "Интерфакс", что МИД России проанализирует идею закрытия посольства и при необходимости представит этот вопрос Владимиру Путину.