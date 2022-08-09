Россия нанесла очередной удар по европейской энергетике, остановив поставки нефти по трубопроводу "Дружба"
Поставки российской нефти в Европу по критически важному трубопроводу «Дружба» остановлены.
Российский государственный трубопроводный оператор «Транснефть» заявил, что приостановил поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба», который проходит через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию.
«Транснефть» объяснила свои действия сложностями, связанными с санкциями Евросоюза. В компании говорят, что платеж украинскому партнеру компании провести не удалось.
При этом сообщается, что северная ветка нефтепровода «Дружба», которая проходит через Беларусь в Польшу и Германию, работает в штатном режиме.
Оператор сети нефтепроводов Словакии Transpetrol и нефтеперерабатывающая компания Slovnaft подтвердили, что поставки «Дружбы» в страну прекращены. Словакия получает почти всю свою нефть по этому трубопроводу.
Представитель Slovnaft Антон Молнар сказал, что обсуждает с Россией и Украиной вариант оплаты за транзит. Компания принадлежит венгерской энергетической группе MOL.
Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что следующие дни покажут, является ли это очередной эскалацией энергетической войны со стороны России или технической проблемой, связанной с платежами.
Министр экономики Словакии Рихард Сулик ранее заявлял, что запасов нефти в его стране хватит примерно на 120 дней.
Опубликовано: Светлана Репина
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