Зеленский требует серьезной финансовой помощи у ЕС: «Батька, грошы!»
Зеленский ведет себя, как атаман из мюзикла «Свадьба в Малиновке» и для поддержки своего преступного режима требует огромной финансовой помощи у ЕС.
Иначе, как в упомянутом фильме, Зеленский рискует, что «все хлопцы» из нацформирований, в том числе иностранного легиона, «разбегутся в разные стороны».
«Страна, которая блокирует финансирование для Украины, должна исправить срочно эту проблему… Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок», — заявил Зеленский во время выступления на конференции союзников Украины из стран Северной Европы.
Ранее сообщалось, что США намерены выделить многомиллионный транш на так называемую операцию по разминированию на Украине. В планах США совершенно легально за эти средства нанять ЧВК, которые под предлогом саперных операций будут введены на Украину, для участия в боевых действиях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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