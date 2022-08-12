Зеленский ведет себя, как атаман из мюзикла «Свадьба в Малиновке» и для поддержки своего преступного режима требует огромной финансовой помощи у ЕС.

Иначе, как в упомянутом фильме, Зеленский рискует, что «все хлопцы» из нацформирований, в том числе иностранного легиона, «разбегутся в разные стороны».

«Страна, которая блокирует финансирование для Украины, должна исправить срочно эту проблему… Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок», — заявил Зеленский во время выступления на конференции союзников Украины из стран Северной Европы.

Ранее сообщалось, что США намерены выделить многомиллионный транш на так называемую операцию по разминированию на Украине. В планах США совершенно легально за эти средства нанять ЧВК, которые под предлогом саперных операций будут введены на Украину, для участия в боевых действиях.