Вашингтон решил расширить торговые отношения с Тайбэем, еще больше накалив атмосферу в Тайваньском проливе.

Соединенные Штаты также хотят расширить свои торговые отношения с Тайванем, как заявил в пятницу в Вашингтоне координатор США по Азиатско-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл.

«В соответствии с нашей долгосрочной приверженностью свободе судоходства американские силы продолжат летать, плавать по морям и действовать там, где это разрешено международным правом», - заявил высокопоставленный представитель администрации США. Это также включает «обычные полеты и транзиты судов через Тайваньский пролив в ближайшие недели».

Кэмпбелл не сообщил подробностей о точных сроках или масштабах планируемой переброски войск США в проливы между Тайванем и материковым Китаем.

Он также объявил, что новый торговый план для Тайваня и информация о запланированных торговых переговорах с Тайбэем будут опубликованы в ближайшие дни. США будут «еще больше углублять» свои отношения с Тайванем, в том числе путем укрепления экономического сотрудничества.

Кэмпбелл назвал маневры исторически беспрецедентного масштаба, которые Китай в последний раз проводил после визита партийного лидера США Нэнси Пелоси на Тайвань, «чрезмерной реакцией». Пекин продолжает демонстрировать «провокационное, дестабилизирующее и беспрецедентное» поведение.

Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарило Вашингтон за «решительную поддержку» и «конкретные действия по поддержанию безопасности по обе стороны пролива и мира в регионе».

Военные корабли США и их союзников в течение многих лет проводили регулярные учения в проливах, часто вызывая гневную реакцию Пекина. Китай считает Тайвань и прилегающие воды своей суверенной территорией. Соединенные Штаты и многие другие страны, с другой стороны, рассматривают этот маршрут, как международные воды, открытые для всех.