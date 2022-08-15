Кошмал объяснила, почему нельзя слушать русскую музыку, в своих социальных сетях
Исполнительница роли Жени Ковалёвой из сериала "Сваты", актриса Анна Кошмал разместила в своих соцсетях исследования, якобы доказывающие, что слушание русскоязычной музыки и отсутствие средств в казне Украины тесно связаны.
Украинская артистка, известная в России, Анна Кошмал, которую знают по роли в сериале "Сваты" высказалась о том, что необходимостью является отказ от слушания российских исполнителей.
Актриса даже привела результаты исследования в своих социальных сетях, которые "доказывают" связь между отсутствием средств в казне Украины и слушанием песен артистов из РФ.
Ранее сообщалось, что режиссер "Сватов" Эдуард Радзюкевич нелестно отозвался об украинской актрисе.
Режиссёр заявил: "Поведение Кошмал - это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной и уходят".
Очень не понравилось Радзюкевичу поведение Кошмал, когда та составила свой "черный список" артистов, где присутствуют и имена коллег по съемкам в любимом народом сериале.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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