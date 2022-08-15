Собчак осудили подписчики после её публикации о родной Юрмале в Телеграм-канале

Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак имела неосторожность назвать Юрмалу "родной", пустившись в воспоминания о том, что звезда вела фестиваль "Новая волна" до 2014 года в течение 7 лет. Подписчикам пришлось не по нраву высказывание знаменитости.

Журналистка Ксения Собчак в компании своего сына Платона покинула России и прибыла в Латвию. Эту информацию известная блондинка сообщила в своем личном Телеграм-канале.

Ксения Анатольевна написала с ностальгией в голосе: "Следующая точка этого лета: родная Юрмала. 7 лет, до 2014 вела тут "Новую Волну", золотое было время".

В настоящее время российская ведущая ТВ вместе со своим наследником отправилась в путешествие по миру, сказочно проводя время.

Подписчики осудили теледиву за ее слова о "родной Юрмале". Комментарии к публикации выглядят так: "Родная? Прям как мама."; "Оставайтесь тогда там."; "Она не понимает слово патриотизм".

Ранее сообщалось, что светская львица поведала о том, как приезжающих в Грузию россиян уводят на допрос с неизвестными личностями.

"По прибытии в Грузию из очередей выборочно выдергивают людей с российскими паспортами и уводят в отдельную комнату, в которой сидят три очень интеллигентных человека. Не грузины, но люди с хорошим английским языком, явно носители".

Данный пост звезда экрана выложила в своем Телеграм-канале.