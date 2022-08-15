Гинсбург: Вайкуле и Порывай попали в чёрный список артистов в России

Продюсер Владимир Гинсбург сообщил, что такие артистки, как Лайма Вайкуле и Людмила Порывай пополнили стоп-лист запрещённых в РФ артистов, которые выступили против России на фоне спецоперации страны на Донбассе.

Продюсер Владимир Гинзбург поведал о том, список запрещённых в РФ знаменитостей пополнился именами латвийской певицы Лаймы Вайкуле и заслуженной артистки Украины Людмила Порывай из-за их негативного отношения к СВО.

Вайкуле на одном из недавних своих концертов публично поддержала Украину, развернув флаг государства прямо на сцене. До латвийская исполнительница никак не высказывала своё отношение к спецоперации. Об этом сообщил портал SOLENKA.INFO.

Мать известной в России певицы Наташи Королевой поддержала знаменитость из Латвии, выбежав на концерте в Америке на сцену с проукраинскими лозунгами и украинским флагом.

Подобные действия и стали причиной внесения этих двух известных личностей в российский стоп-листе.