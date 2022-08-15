Гинсбург: Вайкуле и Порывай попали в чёрный список артистов в России
Продюсер Владимир Гинсбург сообщил, что такие артистки, как Лайма Вайкуле и Людмила Порывай пополнили стоп-лист запрещённых в РФ артистов, которые выступили против России на фоне спецоперации страны на Донбассе.
Продюсер Владимир Гинзбург поведал о том, список запрещённых в РФ знаменитостей пополнился именами латвийской певицы Лаймы Вайкуле и заслуженной артистки Украины Людмила Порывай из-за их негативного отношения к СВО.
Вайкуле на одном из недавних своих концертов публично поддержала Украину, развернув флаг государства прямо на сцене. До латвийская исполнительница никак не высказывала своё отношение к спецоперации. Об этом сообщил портал SOLENKA.INFO.
Мать известной в России певицы Наташи Королевой поддержала знаменитость из Латвии, выбежав на концерте в Америке на сцену с проукраинскими лозунгами и украинским флагом.
Подобные действия и стали причиной внесения этих двух известных личностей в российский стоп-листе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Бейонсе дразнит дикие визуальные образы альбома "Ренессанс"
40-летняя 28-кратная обладательница премии "Грэмми" очень быстро показала поклонникам несколько эксцентричных образов для своего седьмого студийного альбома в тизере, которым она поделилась в пятницу для своего предстоящего клипа "I'm That Girl".Подробнее...
-
Аналитический центр подсчитал возможные потери США и Тайваня в случае вторжения Китая
Аналитический Центр стратегических и международных исследований утверждает, что США и Тайвань, смогут отразить китайское вторжение, но оно повлечет за собой тяжелые потери с обеих сторон.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Newsweek: продажа Украиной оружия на чёрном рынке погубит США
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Китайский Народный банк неожиданно снизил ставку и начал выводить наличные из банковской системы
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта