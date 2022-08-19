Из-за засухи миллионам людей в Восточной Африке грозит голод
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что засуха, изменение климата, рост цен и продолжающаяся гражданская война в северной Эфиопии угрожают продовольственной безопасности.
Согласно исследованию, проведенному в конце июля Всемирной продовольственной программой и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, более 50 млн человек в Восточной Африке столкнутся с острой нехваткой продовольствия в этом году.
Примерно 7 млн детей страдают от недоедания, и, по данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, сотни тысяч покидают свои дома в поисках еды или средств к существованию.
Пострадавшие страны включают Джибути, Эфиопию, Кению, Сомали, Южный Судан, Судан и Уганду.
Чимимба Дэвид Фири из Food and Agriculture говорит, что текущая ситуация с продовольственной безопасностью ужасна после четырех сезонов дождей подряд, климатического явления, которого не было по крайней мере 40 лет или с начала спутниковой эры.
В июне Дэвид Нэш, физический географ из Брайтонского университета, сообщил для Conversation, что большие территории Эфиопии, Сомали и Кении в настоящее время охвачены сильной засухой. В некоторых регионах Сомали уже два года не было дождей.
Эта метеорологическая засуха привела к потере влаги в почве, высыханию водных путей и гибели миллионов голов домашнего скота. По прогнозу, очередной сезон дождей также может не состояться.
Засуха оказала разрушительное воздействие на урожайность сельскохозяйственных культур и поголовье скота. Ожидается, что в Сомали производство овощей и зерна сократится на около 80% в этом году.
Опубликовано: Светлана Репина
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