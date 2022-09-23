В Иране прошли проправительственные марши, на которых призывали казнить протестующих

В ответ на протесты против действий Иранского правительства в нескольких городах страны прошли демонстрации в поддержку властей.

Участники этих акций называли протестующих «солдатами Израиля», выкрикивали «Смерть Америке». Толпа требовала казнить нарушителей Корана.

По информации государственного телевидения Ирана, в результате беспорядков погибло уже 26 человек.

В стране ограничен доступ в интернет, есть проблемы с работой Instagram и WhatsApp. Между тем группы хакеров, поддерживающие протестующих, заявили о взломе государственных сайтов Ирана.

Причиной протестов послужила смерть 22-летней девушки, которая произошла через несколько дней после ее задержания полицией за неправильное ношение хиджаба.

В интернете появились видео, на которых видны столкновения с полицией. На некоторых из них люди кричат, что полицейские стреляют в людей.

Министерство разведки Ирана пригрозило участникам протестов судебным преследование, десятки протестующих были арестованы.

Иранская армия опубликовала заявление, согласно которому нынешние действия являются частью коварной стратегии врага, которые пытается ослабить иранский режим.