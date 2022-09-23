В Иране прошли проправительственные марши, на которых призывали казнить протестующих
В ответ на протесты против действий Иранского правительства в нескольких городах страны прошли демонстрации в поддержку властей.
Участники этих акций называли протестующих «солдатами Израиля», выкрикивали «Смерть Америке». Толпа требовала казнить нарушителей Корана.
По информации государственного телевидения Ирана, в результате беспорядков погибло уже 26 человек.
В стране ограничен доступ в интернет, есть проблемы с работой Instagram и WhatsApp. Между тем группы хакеров, поддерживающие протестующих, заявили о взломе государственных сайтов Ирана.
Причиной протестов послужила смерть 22-летней девушки, которая произошла через несколько дней после ее задержания полицией за неправильное ношение хиджаба.
В интернете появились видео, на которых видны столкновения с полицией. На некоторых из них люди кричат, что полицейские стреляют в людей.
Министерство разведки Ирана пригрозило участникам протестов судебным преследование, десятки протестующих были арестованы.
Иранская армия опубликовала заявление, согласно которому нынешние действия являются частью коварной стратегии врага, которые пытается ослабить иранский режим.
Опубликовано: Светлана Репина
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