Лавров: недобросовестность Запада привела к началу спецоперации в Украине

Лидер МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что внешнеполитическое поведение западных стран спровоцировало Россию на начало спецоперации.

Вечером субботы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступал на трибунах ООН в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в семьдесят седьмой сессии Генеральной ассамблеи организации. Во время выступления Лавров сказал, что именно недобросовестное поведение коллективного Запада повлияло на принятие Россией решения о спецоперации в Украине.

Сергей Лавров заверил, что если бы НАТО не обещало Украине скорое вступление в данный военный блок и не накачивало Киев оружием, то Россия не стала бы прибегать к столь радикальным мерам.