Лавров: недобросовестность Запада привела к началу спецоперации в Украине
Лидер МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что внешнеполитическое поведение западных стран спровоцировало Россию на начало спецоперации.
Вечером субботы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступал на трибунах ООН в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в семьдесят седьмой сессии Генеральной ассамблеи организации. Во время выступления Лавров сказал, что именно недобросовестное поведение коллективного Запада повлияло на принятие Россией решения о спецоперации в Украине.
Сергей Лавров заверил, что если бы НАТО не обещало Украине скорое вступление в данный военный блок и не накачивало Киев оружием, то Россия не стала бы прибегать к столь радикальным мерам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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