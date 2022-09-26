Der Spiegel: более 40% жителей Германии недовольны политической ситуацией в стране
Результаты опроса Института общественного мнения Civey показывают, что более 40% жителей Германии среди респондентов чувствуют «гнев» и «неуверенность» в политической ситуации.
Очевидными причинами ухудшения эмоционального состояния жителей Германии являются стремительная инфляция и боевые действия в Европе, а также опасения по поводу цен на энергетические носители. Так, согласно опросам, 41% респондентов применили термин «гнев» к текущему эмоциональному состоянию.
Об уверенности в завтрашнем дне заявили лишь 17% респондентов и всего 5% чувствуют государственную «защищенность». 23% жителей Германии, участвовавших в опросе, заявили, что нечасто испытывают положительные эмоции, однако все же они есть.
О возможной потери контроля и бессилии заявили 26% респондентов, 33% чувствуют неуверенность и тревогу. Тенденция говорит о том, что настроения немцев становятся все мрачнее, а положительные эмоции ослабевают, в то время как негативные — усиливаются.
Опрос Института общественного мнения Civey не уточнял причины изменения эмоционального состояния немцев, однако эксперты объясняют, что ей может служить политическая ситуация как в Германии, так и во всей Европе. Кроме того, на эмоциональное состояние влияют инфляция, боевые действия на европейском континенте и опасения по поводу цен на энергоносители.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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