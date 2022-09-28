В Казахстане назвали причину прекращения вещания российских телеканалов

Казахская телекомпания Beeline отказалась от вещания российских телеканалов в связи с изменением интересов пользователей.

Казахская Телекоммуникационная компания Beeline отказалась от трансляции 15 российских телеканалов, обосновав это изменением предпочтений пользователей провайдера. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что изменение контентного наполнения сетки вещания и её подстраивание под интересы основного потребителя - это обычная практика, которое проводилась компанией Beeline и ранее.

Представитель пресс-службы компании заявил: "ядро наших пользователей составляет молодежная аудитория, на которую мы ориентируемся и которой привычно потребление развлекательного video-on-demand контента (контента по запросу)".

Решение о прекращении трансляции было опубликовано на сайте оператора 27 сентября. В сообщении уточнялось, что вещание российских телеканалов прекратится 5 октября настоящего года.

Beeline перестанет транслировать "Дом кино", "Победа", "О! ", "НТВ Мир", "Карусель International", "Музыка Первого", "РТР Планета" и ряд других российских телеканалов. Также будет прекращено вещание таких крупных телеканалов, как "Россия 24" и "Первый канал".

Ранее, в Литве запретили вещание и трансляцию российских телеканалов на два года.