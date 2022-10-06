Дуров завил о способностях хакеров получить доступ к телефону через WhatsАpp

Основавший мессенджер Telegram Павел Дуров утверждает, что через WhatsApp хакеры могут получить доступ к мобильному телефону пользователя.

Утром 6 октября российский бизнесмен Павел Дуров опубликовал новое сообщение в своём мессенджере Telegram, где заявил, что специализирующиеся на киберпреступлениях злоумышленники могут получать доступ к мобильным устройством ничего не подозревающих граждан через приложение WhatsApp.

По словам Дурова, об этом стало известно совсем недавно, поскольку на прошлой неделе хакеры обнаружили проблемы с безопасностью WhatsApp, которой непременно начали пользоваться в корыстных целях.