Дуров завил о способностях хакеров получить доступ к телефону через WhatsАpp
2022-10-06
09:58
Основавший мессенджер Telegram Павел Дуров утверждает, что через WhatsApp хакеры могут получить доступ к мобильному телефону пользователя.
Утром 6 октября российский бизнесмен Павел Дуров опубликовал новое сообщение в своём мессенджере Telegram, где заявил, что специализирующиеся на киберпреступлениях злоумышленники могут получать доступ к мобильным устройством ничего не подозревающих граждан через приложение WhatsApp.
По словам Дурова, об этом стало известно совсем недавно, поскольку на прошлой неделе хакеры обнаружили проблемы с безопасностью WhatsApp, которой непременно начали пользоваться в корыстных целях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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