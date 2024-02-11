Российского певца Иракли опять не пустили в Молдову

Российскому певцу Ираклию Пирцхалаве опять отказали во въезде в Молдову, сообщает издание NewsMaker.md.
Исполнитель должен был спеть в одном из ночных клубов Кишинева, но пересечь границу не смог. По словам пресс-секретаря Пограничной полиции Раисы Новицки, певец «не соответствовал условиям въезда». Иракли намерен оспорить это решение в суде.
«Мы планируем решать вопрос через суд, потому что причина отказа ничтожная. Я разговаривал с адвокатами, мы планируем бороться за свои права и подать в суд», — заявил певец.
Ранее, 23 декабря 2023 года РИА Новости сообщили, что Иракли не пустили в Молдову.
В пресс-службе пограничной полиции страны агентству не предоставили подробностей этого инцидента, отметив, что за последние сутки 39 человек получили отказ на въезд в Молдову.
Власти страны также не прокомментировали ситуацию.
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