Российского певца Иракли опять не пустили в Молдову

Российскому певцу Ираклию Пирцхалаве опять отказали во въезде в Молдову, сообщает издание NewsMaker.md.

Исполнитель должен был спеть в одном из ночных клубов Кишинева, но пересечь границу не смог. По словам пресс-секретаря Пограничной полиции Раисы Новицки, певец «не соответствовал условиям въезда». Иракли намерен оспорить это решение в суде.

«Мы планируем решать вопрос через суд, потому что причина отказа ничтожная. Я разговаривал с адвокатами, мы планируем бороться за свои права и подать в суд», — заявил певец.

Ранее, 23 декабря 2023 года РИА Новости сообщили, что Иракли не пустили в Молдову.

В пресс-службе пограничной полиции страны агентству не предоставили подробностей этого инцидента, отметив, что за последние сутки 39 человек получили отказ на въезд в Молдову.

Власти страны также не прокомментировали ситуацию.