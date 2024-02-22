Какая будет польза от подкормки кабачков железом

11:12 2024-02-22
Какая будет польза от подкормки кабачков железом

Подкармливать кабачки в открытом грунте обязательно, делать это надо в течение всего сезона.

Куст кабачка, в зависимости от сорта и условий выращивания, способен дать несколько десятков плодов.

Для успешного роста этому растению необходимы вода, достаточное освещение и плодородная почва. Для усиления плодоношения дайте кабачкам своевременное и регулярное питание.

Кабачкам комфортнее там, где много органики и высокое содержание азота. При появлении настоящих листочков даем азотную подкормку: в 10 литрах воды растворите 1-2 столовые ложки мочевины (карбамид).

Поливаем кусты из расчета 1 литр раствора на 1 растение. Повторить процедуру надо раз в 10-12 дней до начала цветения.

После появления третьего настоящего листа занимаемся еженедельными внекорневыми подкормками хелатным железом. Этот микроэлемент регулирует азотный обмен и мешает нитратам накапливаться в плодах.

Можно приготовить хелат железа самостоятельно. Для этого растворите в 10 литрах воды 1 столовую ложку железного купороса и 1 чайную ложку лимонной кислоты.

Заменить такую подкормку может глицерат железа: 1 столовая ложка железного купороса, 100 мл глицерина на 10 литров воды.

Своевременные подкормки ведут к полноценному развитию растения, формированию здоровой, экологически чистой продукции и продлевают сроки хранения овощей.

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