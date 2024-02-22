С каждым ударом сердца человек иначе воспринимает время

«Наше исследование показывает, что ощущение времени от момента к моменту меняется в зависимости от длины сердцебиения», — отметил профессор факультета психологии Адам Андерсон, стоящий во главе исследования.

Мысли, эмоции и обстановка могут искажать наше ощущение времени. Например, чем больше людей в вагоне метро, тем более долгой кажется поездка.

В новой работе ученые решили разобраться, связано ли восприятие времени с физиологическими ритмами. Сердце в среднем «тикает» стабильно, но каждый интервал между ударами немного длиннее или короче предыдущего.

Сорок пять участников исследования в возрасте от 18 до 21 года, без болезней сердца были проверены с помощью электрокардиографии, измеряющей электрическую активность сердца с миллисекундным разрешением.

ЭКГ была подключена к компьютеру, что позволяло запускать короткие звуки длительностью 80-180 миллисекунд. Участники эксперимента сообщали, был ли каждый конкретный звук длиннее или короче по сравнению с другими.

Результаты показали, что если сердцебиение, предшествующее звуку, было короче, то звук воспринимался как более длинный, а когда сердцебиение было длиннее, продолжительность последующего звука, наоборот, казалась короче. Слушая звуки, участники исследования сосредоточили внимание на них. Таким образом, реакция мозга изменила частоту сердечных сокращений, тоже влияя на восприятие времени.

«Сердцебиение — это ритм, который наш мозг использует, чтобы дать нам ощущение течения времени. И он нелинейный — он постоянно сжимается и расширяется. За доли секунды, слишком короткие для сознания, сердце регулирует наше восприятие настоящего. Вероятно, это нужно организму, чтобы грамотно распределить ресурсы», — говорит Андерсон.