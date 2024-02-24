Невероятно, но действительно все так и случилось! Однажды он стоял в дверях дома своего товарища под черной тучей, и молния ударила прямо в дымоход, убив патриота.
Смерть по заказу: Американский революционер Джеймс Отис-младший
22:06 2024-02-24
Джеймс Отис-младший как-то раз в одном из писем сестре написал ей, что хотел бы быть убитым молнией.
22:04
Игнат Ветров
Король Швеции Адольф Фредерик скончался после того, как смешал в своем желудке много разных продуктов
Адольф Фредерик скончался после того, как смешал в своем желудке икру, омаров, копченую сельдь, кабачковый суп, кислую капусту и 14 порций своего любимого десерта (пшеничные булочки с начинкой), запивая все это шампанским и горячим молоком.
23:04
Представители Книги рекордов Гиннесса засомневалась в возрасте самого старого пса, который недавно умер в Португалии
Пользователи интернета нашли разницу в окрасе лап пса в 1999-м году и на последних фото. Сомнения высказывают также ветеринары.
23:03
Англичанин рассказал, ради какой мечты хочет вернуться в Россию
Житель Британии хочет проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока.
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