Бывалый дачник объяснил, какие растения не стоит окучивать

Окучивание держит влагу возле растений, не дает высокорослым посадкам склоняться к земле. Процедура, сделанная на зиму, защищает от вымерзания.

Однако не все огородные культуры нуждаются в окучивании.

Лук может загнить, особенно, если погода достаточно холодная и пасмурная.

При окучивании огурца велик риск повредить корневую систему, так как она располагается сверху, лучшим вариантом будет замульчировать.

Смородину также не нужно окучивать из-за высокого расположения корневой системы, велик шанс повредить корни.

Петрушка, салат, укроп тоже плохо перенесут процедуру. Из-за попадания земли на стебли, листья они попросту могут загнить, или ослабнет урожай.

Однако есть те растения, которым просто необходимо окучивание, например, капуста, так вы поможете образовать дополнительные корни.

Морковь, картофель, томаты, также будут благодарны за окучивание.