Археологи отыскали таверну, возраст которой составляет почти 4700 лет

Внутри помещения оказались скамейки, глиняная печь, емкости для хранения пищевых продуктов и зир, древний глиняный аналог холодильника, сообщает Ancient origins. Заведение находилось частично под крышей, частично под открытым небом.

Поселение Лагаш (Телль аль-Хиба) был основан в период между 4900 и 4600 лет назад и заброшен 3600 лет назад. Он один из самых ранних городов мира. Город находился примерно в 321 км к юго-востоку от современного Багдада.

Недавние экспедиции в Лагаш команды археологов из Пенсильванского и Пизанского университетов были предприняты для изучения жизни простых людей из городских кварталов пятитысячелетней давности.

Во время раскопок в одном из таких небогатых районов Сара Пиццименти доцент Пизанского университета и полевой руководитель проекта извлекла сгоревшее строение.

Хотя в этом районе было обнаружено несколько древних печей для обжига глиняной посуды, найденная печь имела другое назначение.

Возле печи располагались скамейки и полки. Полки рухнули, но когда-то все они были заставлены мисками для еды.

На другой стороне комнаты была большая круглая конструкция, состоящая из большого сосуда и слоев глиняных черепков.

Археологи узнали в наполовину заглубленной конструкции зир, примитивную древнюю холодильную камеру. Команда поняла, что они нашли общественную закусочную.

В мисках с обрушившихся полок были обнаружены рыбные и куриные кости. Кроме того, здесь подавали пиво и хлеб.

Раскопки в этом районе также обнаружили улицы, дома, гончарные печи и многие другие артефакты: глиняные печати, каменные орудия труда, жетоны, бусы, пробки для банок и почти 37 000 гончарных черепков.