Чем поверхность Земли не похожа на покрытие других планет

21:06 2024-02-25
Чем поверхность Земли не похожа на покрытие других планет

Посадка космических модулей и шаттлов на поверхности Венеры, Юпитера или Нептуна будет заметно отличаться от посадки на Землю.

По земным меркам, которые традиционно рассматриваются как нормальные (привычные) условия посадки, посадка спускаемого аппарата должна осуществляться на один из 2-х типов поверхностей: твёрдая или жидкая.

Но на других планетах учёные с большей вероятностью предполагают 3-ий тип поверхности – вещество в сверхкритическом состоянии. Оно представляет собой сразу и жидкость, и газ.

Оно нарушает известные землянам законы физики и находится в промежуточном состоянии между жидкостью и газом. Получается такое вещество при сверхкритичных показателях внешней среды: очень высокой температуре и крайне высоком давлении.

Вообразите вещество, которое характеризуется такой же степенью вязкости, что и вода, но оно может распространяться точно также как воздух. То есть такое вещество, пребывая в стакане, не сможет находиться в этом сосуде. Оно будет стремиться выйти за пределы стенок емкости.

Описанные условия планет сильно усложнят работу посадочных модулей. Принимая во внимание критические параметры температурного режима, долгая работа аппаратов практически не возможна, как это происходит на Марсе.

На Красной планете многие аппараты функционируют не один год подряд.

Аппарат, опустившийся на Венеру, смог проработать там чуть менее часа. И если на Венере есть твердая поверхность, то на Юпитере её совсем нет.

Это абсолютный газовый гигант, на 90 % состоящий из водорода и на 10 % из гелия. На Юпитере теоретически вместо твёрдой поверхности существует океан жидкого водорода.

На планете Нептун тоже нет твёрдой поверхности. Если опускаться вглубь планеты, то рано или поздно можно достигнуть расплавленного ядра.

Или, говоря простым языком, это будет вещество в сверхкритичном состоянии в виде жидкости и газа одновременно.

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